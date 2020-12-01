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Зима в Беловежскую пущу пришла вовремя впервые за два года

В Национальном парке «Беловежская пуща» впервые за два года снег выпал одновременно с приходом календарной зимы.


– К началу календарной зимы в Беловежской пуще произошло нетривиальное природное событие, которое не отмечалось здесь почти два года: здесь выпал снег, – проинформировали в научном отделе природоохранного учреждения. – Для сравнения: за весь прошлогодний зимний период снег выпал только однажды и продержался в лесу лишь несколько часов. То есть можно сказать, что в последние осенние выходные снега выпало больше, чем за всю прошлую зиму.

Впрочем, специалисты отмечают, что говорить об установлении устойчивого снежного покрова, который характеризует настоящую зиму, пока не приходится – прогноз погоды обещает потепление к концу нынешней недели.

– Согласно климатическому районированию, Беловежская пуща относится к южной теплой, неустойчиво влажной зоне Беларуси, занимая ее западную окраину в пределах Пружано-Брестского агроклиматического района, – пояснили в научном отделе. – Здесь самая короткая и теплая в Беларуси зима, самый продолжительный вегетационный период и наибольшая теплообеспеченность территории.

По данным многолетних наблюдений на расположенной на территории пущи Каменюкской метеостанции, с 1948 года среднегодовая температура воздуха равна 6,8 градуса Цельсия. Наиболее теплым месяцем является июль (17,8 градуса), наиболее холодным – январь (-4,4 градуса). Максимальная и минимальная температуры достигают значений в 36,4 и -40,1 градуса соответственно.

Устойчивый снежный покров лежит не более 50–60 дней. Для 1/5 части зим он вообще не отмечается. Период с температурой воздуха ниже 0 градусов длится около 100–110 дней.

Теплая зима 2019/2020 годов дала научным работникам национального парка немало поводов для беспокойства. Нельзя было исключать заморозки лесной растительности ранней весной, когда деревья уже вышли из состояния покоя и начинается сокодвижение. Это могло привести к усыханию растений. Кроме того, как известно, на зимовку одна часть стволовых вредителей уходит в подстилку, другая – остается на стволе под корой деревьев. В зимний период часть вредителей вымерзает, что уменьшает шансы возникновения вспышек массового размножения. Теплая зима давала реальные шансы на массовое размножение короеда-типографа и вершинного короеда. 

Фото Владимира Чеберкуса
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