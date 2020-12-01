Зима в Беловежскую пущу пришла вовремя впервые за два года

– проинформировали в научном отделе природоохранного учреждения.Впрочем, специалисты отмечают, что говорить об установлении устойчивого снежного покрова, который характеризует настоящую зиму, пока не приходится – прогноз погоды обещает потепление к концу нынешней недели.– пояснили в научном отделе.По данным многолетних наблюдений на расположенной на территории пущи Каменюкской метеостанции, с 1948 года среднегодовая температура воздуха равна 6,8 градуса Цельсия. Наиболее теплым месяцем является июль (17,8 градуса), наиболее холодным – январь (-4,4 градуса). Максимальная и минимальная температуры достигают значений в 36,4 и -40,1 градуса соответственно.Устойчивый снежный покров лежит не более 50–60 дней. Для 1/5 части зим он вообще не отмечается. Период с температурой воздуха ниже 0 градусов длится около 100–110 дней.Теплая зима 2019/2020 годов дала научным работникам национального парка немало поводов для беспокойства. Нельзя было исключать заморозки лесной растительности ранней весной, когда деревья уже вышли из состояния покоя и начинается сокодвижение. Это могло привести к усыханию растений. Кроме того, как известно, на зимовку одна часть стволовых вредителей уходит в подстилку, другая – остается на стволе под корой деревьев. В зимний период часть вредителей вымерзает, что уменьшает шансы возникновения вспышек массового размножения. Теплая зима давала реальные шансы на массовое размножение короеда-типографа и вершинного короеда.Фото Владимира Чеберкуса