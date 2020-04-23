Журналисты издательского дома «Беларусь сегодня» получили благодарность от Белорусской нотариальной палаты

В преддверии профессионального праздника — Дня печати — Белорусская нотариальная палата поблагодарила журналистов издательского дома за плодотворное сотрудничество. В газетах на постоянной основе выходят рубрики с комментариями юристов, которые помогают читателям разобраться в тонкостях правового поля.

За проявленную инициативу, творческий подход и высокий профессионализм благодарность объявлена обозревателю «Сельской газеты» Татьяне Бизюк. Ценными подарками также награждены обозреватель газеты «Рэспублiка»» Виктория Ясюченя и обозреватель «Народной газеты» Людмила Ковалева.

Помощник председателя Белорусской нотариальной палаты Артур Стрех поблагодарил журналистов за плодотворное сотрудничество, эффективную организацию взаимодействия с БНП:





— На страницах газет постоянно публикуются материалы с ответами на актуальные вопросы в области нотариальной деятельности, анонсируются акции и прямые телефонные линии со специалистами. Вы доступно разъясняете людям все проблемные тонкости, которые относятся к юридической плоскости, тем самым повышаете правовую культуру читателей. Надеюсь, в таком ключе будем работать и дальше!