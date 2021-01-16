Журналист СТВ Пустовой: думаю, Благодарность мне объявили за то, что не стал иудой, хотя предлагали

Такое мнение корреспонденту sb.by высказал политический обозреватель телеканала СТВ Евгений Пустовой, которому была объявлена Благодарность Президента:



– Награду ждал, на нее надеялся, верил. Приятно, что мои репортажи смотрят, мою работу оценили. Думаю, что Благодарность мне объявили за то, что не стал иудой, не переметнулся, хотя предлагали. Писали, сулили деньги, угрожали. Было ли страшно? Больше всего я боялся за маму и за страну. Маме я старался ничего не рассказывать, но есть добрые люди, которые ей показывали, что про ее сына пишут в интернете. Кстати, тому, что мне объявили Благодарность, мама очень рада. Она в меня вложила всю свою жизнь и, значит, неплохо воспитала. В любом случае награда – это мотивация: на чем стояли, на том и стоять будем.