Российский журналист: Лукашенко сберег независимость своей страны

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"Он сберег независимость своей страны. Он не позволил, чтобы Беларусь… Он, во-первых, создал, сформировал в Беларуси социальное государство. Он не позволил, чтобы Беларусь стала хищнической добычей транснационального капитала, неолиберального капитала, как стала, допустим, Россия или Украина. Народ в Беларуси является формально собственником всего этого государства. И это очень интересная структура, которая сочетает в себе принципы государственного управления и одновременно элементы свободного рынка", – обратил внимание Максим Шевченко.
Журналист отметил, что есть нюансы – в частности, в коммуникации между старшим поколением, которое находится в управлении, и молодежью. Однако главное, по мнению Максима Шевченко, в социальной направленности государства. "Здесь государство заботится о людях", – подчеркнул он.
Также он отметил то, какими стремительными темпами преображается Минск, и качество белорусских продуктов питания.
Недавно Максим Шевченко посетил Беларусь. В частности, он ответил на вопросы журналистов в Бресте.
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