Журнал Science назвал главный научный прорыв года

Создание РНК-вакцин Moderna и Pfizer-BioNTech, а также российской "Спутник V" и ее зарубежных аналогов было признано редакцией ведущего научного журнала Science главным научным прорывом года, сообщается на сайте издания.
"В этом году мы хорошо осознавали, что главный научный прорыв будет так или иначе связан с коронавирусом, однако только в последние недели нам стало ясно, что этой чести удостоятся высокоэффективные вакцины от COVID-19. Долгое время нам казалось, что на их появление можно и не надеяться, однако процесс вакцинации населения Земли уже фактически начался", – заявил главный редактор Science Голден Торп.
Science каждый год публикует список из десяти важнейших открытий или прорывов в науке, особенно сильно повлиявших на ее развитие. Редакция журнала также проводит голосование на сайте издания, в рамках которого определяется "народный" победитель, часто не совпадающий с ее выбором.
ТАСС напоминает, что в прошлом декабре редакция Science посчитала главным научным достижением 2019 года фотографию тени сверхмассивной черной дыры в центре галактики M87, полученную проектом Event Horizon Telescope. В свою очередь публика посчитала более важным открытием реконструкцию облика денисовского человека – ее сделали на основе фрагмента челюсти девочки, который был найден в одной из тибетских пещер.
В этом году редакция Science не стала проводить народное голосование, ограничившись лишь своим собственным выбором. На этот раз главным научным прорывом года стало не конкретное открытие, а "прогресс человечества в разработке и проверке действия вакцин от коронавируса". Как отметили в Science, первые клинические испытания показали, что они способны достичь эффективности защиты 80–95%, что значительно выше, чем аналогичный показатель для вакцин от гриппа.
В список важных достижений 2020 года также вошла генная терапия на базе редактора CRISPR/Cas9, направленная на лечение болезней крови, первое открытие источника FRB-вспышек, "радиосигналов пришельцев", внутри Млечного Пути, а также обнаружение древнейших наскальных изображений зверолюдей на острове Сулавеси.
Отдельно редакция Science отметила то, что ученым в этом году удалось впервые создать сероводородные сверхпроводники, способные работать при комнатной температуре, а также достичь существенного прогресса в изучении интеллекта воронов, сов, голубей и других птиц. Ученые также значительно продвинулись в разработке климатических моделей, предсказывающих рост температур на Земле, а также в создании нейросетей, способных угадывать то, как выглядят молекулы белков в трехмерном виде.
Редакция Science отметила и несколько ключевых утрат, связанных с коронавирусом: уханьский офтальмолог Ли Вэньлян, первым сообщивший миру о начале пандемии и погибший от нее еще в начале февраля, известный валлийский климатолог Джон Хаутон, эксцентричный британский математик Джон Хортон Конвей, российский физик Мишик Казарян и его жена, эпидемиолог Арпик Асратян и многие другие ученые.
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Журнал Science назвал главный научный прорыв года
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