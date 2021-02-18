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  2. Жумаханов: минская книжная выставка на деле подтверждает стремление государств – участников СНГ развивать сотрудничество в области книгоиздания

Жумаханов: минская книжная выставка на деле подтверждает стремление государств – участников СНГ развивать сотрудничество в области книгоиздания

С приветственным словом к гостям и участникам праздника книги на церемонии открытия XXVIII Минской международной книжной выставки-ярмарки обратился исполняющий обязанности заместителя председателя исполнительного комитета СНГ Бекетжан Жумаханов. Он уверен, что Минская международная выставка-ярмарка давно стала одним из самых значимых мероприятий на пространстве Содружества:


– Этот форум на деле подтверждает стремление государств –участников СНГ развивать сотрудничество в области периодической печати, книгоиздания и распространения. Отрадно, что благодаря усилиям организаторов форум в этом году все же состоялся и проходит с участием стран Содружества. Глубоко символичен и девиз 28-й книжной выставки-ярмарки – “Книга объединяет людей и страны”. Такие события укрепляют дружбу и взаимопонимание между нашими народами.

Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, в свою очередь, отметил, что для Союзного государства всегда большая честь участвовать в минском книжном форуме. 

– Поэтому я желаю этому замечательному празднику шириться и впредь, развиваться, привлекать как можно больше государств, издательств и всегда быть предметом особого внимания культурной общественности России и Беларуси.

Фото: БЕЛТА
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