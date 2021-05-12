Ассоциация «Белорусская федерация футбола» признала защитника «Витебска» Жулио Сезара лучшим игроком восьмого тура чемпионата страны.
В гостевой встрече с «Минском», которая закончилась боевой ничьей 3:3, бразилец оформил голевой дубль, дважды неотразимо пробив головой. Причем свой второй мяч в этой игре латиноамериканец забил, когда шла четвертая компенсированная минута, принеся тем самым своей команде один балл.
Любопытно, что до этого в текущем сезоне «Витебск» забил всего два мяча, то есть за одну игру он отличился больше, чем за семь предыдущих в совокупности.
Остальные матчи восьмого тура закончились следующим образом: «Сморгонь» – «Неман» – 0:2, «Гомель» – «Слуцк» – 4:1, «Рух» – «Спутник» – 2:0, «Славия» – «Динамо» (Брест) – 1:1, РЦОР-БГУ – «Торпедо-БелАЗ» – 1:1, «Ислочь» – «Динамо» (Минск) – 1:3, «Шахтер» – БАТЭ – 1:0.
В первую очередь обращает на себя внимание очередная виктория «Шахтера», который продлил свою победную серию в чемпионате до восьми встреч. Это лучший старт солигорской команды за всю историю.
Матчи следующего тура запланированы на 14–16 мая. В эти дни состоятся встречи «Спутник» – «Славия», «Динамо» (Минск) – «Сморгонь», «Неман» – «Шахтер», «Витебск» – РЦОР-БГУ, «Торпедо-БелАЗ» – «Ислочь», БАТЭ – «Рух», «Слуцк» – «Минск» и «Динамо» (Брест) – «Гомель».
Турнирная таблица сейчас выглядит так: 1. «Шахтер» – 24 очка (8 матчей). 2. «Динамо» (Минск) – 17 (8). 3. БАТЭ – 17 (8). 4. «Гомель» – 15 (8). 5. «Рух» – 15 (8). 6. «Динамо» (Брест) – 14 (8). 7. «Ислочь» – 12 (8). 8. «Торпедо-БелАЗ» – 11 (8). 9. «Витебск» – 9 (8). 10. «Минск» – 9 (8). 11. «Неман» – 6 (8). 12. РЦОР-БГУ – 6 (8). 13. «Слуцк» – 6 (8). 14. «Славия» – 5 (8). 15. «Сморгонь» – 4 (8). 16. «Спутник» – 3 (8).
В списке бомбардиров лидирует Дембо Дарбо («Шахтер»), который забил девять мячей.
Фото: vk.com/minsk1954.
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Жулио Сезар признан лучшим игроком восьмого тура чемпионата Беларуси по футболу
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