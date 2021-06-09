Об этом на торжественном мероприятии, посвященном юбилейному 65-му выпуску Минского суворовского военного училища, рассказал заместитель министра обороны Республики Беларусь.
– Сегодня училище перелистывает очередную страницу своей истории и в юбилейный 65-й раз отправляет во взрослую жизнь выпускников. Именно они всегда составляли его гордость и являлись образцом выполнения воинского и служебного долга. Многие выпускники училища сегодня проходят службу на высших должностях в Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях, на должностях в системе государственного управления. Воспитанные на славных боевых традициях, выпускники училища вписали немало ярких страниц в историю советских и белорусских Вооруженных Сил, приумножают и сегодня достижениями в учебе и спорте. Это послужит хорошим фундаментом для самостоятельной жизни. Именно выпускникам предстоит в скором будущем взять на себя ответственность в обеспечении безопасности суверенитета и независимости Беларуси. Несомненно, Минское суворовское военное училище навсегда останется верным изначальной цели своего создания: воспитывать юношей в духе высокой гражданственности, нравственности и патриотизма. В современных условиях как никогда именно эти качества востребованы обществом, – отметил генерал-майор.
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Андрей Жук: суворовское училище навсегда останется верным изначальной цели своего создания – воспитывать юношей в духе высокой гражданственности, нравственности и патриотизма
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