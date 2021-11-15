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  2. Жозеп Боррель: кризис на белорусско-польской границе может перерасти в гуманитарную катастрофу

Жозеп Боррель: кризис на белорусско-польской границе может перерасти в гуманитарную катастрофу

Такое мнение выразил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время интервью France 24. Его фрагменты показали в эфире телеканала "Россия 24"


Нынешние подходы к решению проблемы, как считает он, не работают. 

– Сейчас не только в Польше, но и во многих других европейских странах больше стен, чем в эпоху Берлинской стены. Но проблема беженцев не будет решена таким путем – она гораздо шире. Беженцы прибывают не только с Востока, но и с юга. Решить проблему можно, только добившись стабилизации обстановки в странах, откуда эти беженцы родом, – отметил он.  
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ
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