Жозеп Боррель: кризис на белорусско-польской границе может перерасти в гуманитарную катастрофу

Такое мнение выразил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время интервью France 24. Его фрагменты показали в эфире телеканала "Россия 24".
Нынешние подходы к решению проблемы, как считает он, не работают.
– Сейчас не только в Польше, но и во многих других европейских странах больше стен, чем в эпоху Берлинской стены. Но проблема беженцев не будет решена таким путем – она гораздо шире. Беженцы прибывают не только с Востока, но и с юга. Решить проблему можно, только добившись стабилизации обстановки в странах, откуда эти беженцы родом, – отметил он.