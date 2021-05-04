Португалец Жозе Моуринью, который недавно покинул пост главного тренера английского «Тоттенхэма», возглавит римскую «Рому» после завершения нынешнего сезона. Об этом проинформировала пресс-служба итальянского клуба.
Контракт с 58-летним португальским специалистом будет действовать до лета 2024 года. На посту главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью сменит Паулу Фонсеку, об уходе которого по окончании сезона было объявлено сегодня несколько ранее.
В последнее время «Рома» находится в очевидном кризисе. Команда разгромно уступила «Манчестер Юнайтед» в первом полуфинальном матче Лиги Европы – 2:6, а в Серии А не может выиграть на протяжении четырех последних туров (одна ничья, три поражения). В турнирной таблице чемпионата Италии римская дружина идет на седьмом месте, имея 55 очков после 34 проведенных матчей.
Опубликовано:
486
Жозе Моуринью возглавит итальянскую «Рому»
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter