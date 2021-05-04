Жозе Моуринью возглавит итальянскую «Рому»

Контракт с 58-летним португальским специалистом будет действовать до лета 2024 года. На посту главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью сменит Паулу Фонсеку, об уходе которого по окончании сезона было объявлено сегодня несколько ранее.В последнее время «Рома» находится в очевидном кризисе. Команда разгромно уступила «Манчестер Юнайтед» в первом полуфинальном матче Лиги Европы – 2:6, а в Серии А не может выиграть на протяжении четырех последних туров (одна ничья, три поражения). В турнирной таблице чемпионата Италии римская дружина идет на седьмом месте, имея 55 очков после 34 проведенных матчей.