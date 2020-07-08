Жлобинчанка выиграла у коммунальников судебный процесс по возмещению ущерба из-за падения дерева на легковушку

Женщина припарковала иномарку у подъезда жилого дома в райцентре. На нее упало произраставшее рядом аварийное дерево. Оно разбило лобовое стекло, деформировало крышу, правую переднюю стойку, в нескольких местах повредило лакокрасочное покрытие. Владелица все это задокументировала и подала в суд на КДЖУП «Жилкомсервис-Два», в компетенции которого находится состояние растительности на данной территории.





Районный суд признал ее иск обоснованным и постановил взыскать с организации в счет возмещения вреда более 4 тысяч рублей.

– Судебная коллегия по гражданским делам Гомельского областного суда в апелляционном порядке проверила законность решения районного суда и пришла к выводу, что требования жительницы райцентра удовлетворены обоснованно, – сообщает пресс-служба Гомельского областного суда.

Решение суда вступило в силу.

Фото: pixabay