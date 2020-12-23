Жлобинчанин получил четыре года колонии за насилие в отношении сотрудника ГАИ

Водителю было предъявлено обвинение в насилии в отношении сотрудника органов внутренних дел в целях воспрепятствования его законной деятельности.– сообщает служба информации прокуратуры Гомельской области.Свою вину обвиняемый не признал, в то же время пояснил, что не видел сотрудников милиции и не имел намерений применять насилие.