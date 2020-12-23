Инцидент произошел в райцентре в августе нынешнего года. В ночное время сотрудники остановили автомобиль Volkswagen Polo. Водитель проигнорировал их просьбу предъявить документы, после чего заблокировал дверь, которую пытался открыть один из сотрудников. Автомобиль стал резко двигаться задним ходом на дороге с односторонним движением. Кисть левой руки сотрудника ГАИ оказалась заблокированной в ручке водительской двери. Легковушка набрала скорость, продолжая тянуть милиционера. Тот не удержался на ногах и упал на проезжую часть, получил множественные ссадины и ушибы.
Водителю было предъявлено обвинение в насилии в отношении сотрудника органов внутренних дел в целях воспрепятствования его законной деятельности.
– С учетом мнения гособвинителя суд Жлобинского района назначил жлобинчанину наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года. В пользу потерпевшего с обвиняемого в счет компенсации морального вреда взысканы 1500 рублей, – сообщает служба информации прокуратуры Гомельской области.
Свою вину обвиняемый не признал, в то же время пояснил, что не видел сотрудников милиции и не имел намерений применять насилие.
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Жлобинчанин получил четыре года колонии за насилие в отношении сотрудника ГАИ
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Фото: Александр КУШНЕР