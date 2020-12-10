В жилищно-коммунальное хозяйство столицы после начала отопительного сезона поступило 72 272 заявки граждан с просьбами решить проблемы с трубами и батареями. Об этом сообщил заместитель генерального директора по эксплуатации жилфонда и производственным вопросам ГО «Минское ЖКХ» Вячеслав Батура, пишет БЕЛТА.
Фото из архива БЕЛТА
«Анализ показал, что за октябрь в службу поступило 50 409 заявок, а за ноябрь – 21 863. В основном проблемы с трубами и батареями у минчан возникали из-за образования воздушных пробок, которые устранялись развоздушиванием, но также граждане сталкивались с перегревом или протеканием оборудования, полным или частичным отсутствием отопления в жилых помещениях», – разъяснил Вячеслав Батура.
Кроме того, жители Минска интересовались у ЖКХ, почему батареи работают не в полную мощность. По словам заместителя гендиректора, инженерные системы имеют автоматические механизмы, которые считывают температуру воздуха. Поэтому подача тепла в батареи увеличивается при минусовых температурах и уменьшается, когда столбик термометра показывает плюс.
Вячеслав Батура напомнил, что оборудование, которое постоянно находится в эксплуатации, рано или поздно может выйти из строя. Поэтому он порекомендовал постоянно следить за приборами в жилых помещениях.
Обратиться в службу можно, позвонив по номеру 115, заполнив электронную заявку на официальном сайте ГО «Минское ЖКХ» или напрямую в ЖЭС.
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ЖКХ: с начала отопительного сезона в Минске поступило более 72 тысяч заявок на ремонт батарей и труб
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