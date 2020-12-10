ЖКХ: с начала отопительного сезона в Минске поступило более 72 тысяч заявок на ремонт батарей и труб

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БЕЛТА

– разъяснил Вячеслав Батура.Кроме того, жители Минска интересовались у ЖКХ, почему батареи работают не в полную мощность. По словам заместителя гендиректора, инженерные системы имеют автоматические механизмы, которые считывают температуру воздуха. Поэтому подача тепла в батареи увеличивается при минусовых температурах и уменьшается, когда столбик термометра показывает плюс.Вячеслав Батура напомнил, что оборудование, которое постоянно находится в эксплуатации, рано или поздно может выйти из строя. Поэтому он порекомендовал постоянно следить за приборами в жилых помещениях.Обратиться в службу можно, позвонив по номеру 115, заполнив электронную заявку на официальном сайте ГО «Минское ЖКХ» или напрямую в ЖЭС.