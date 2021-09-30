Жизнь в груди: 13 фактов о сердце

Сердечно-сосудистая система первой из всех систем формируется еще в утробе матери и поддерживает жизнь до самого конца. Сердечная мышца по сложности, структуре и функционированию может потягаться разве что с головным мозгом. Поэтому вслед прошедшему Всемирному дню сердца мы собрали для вас интересные факты о самом важном органе человеческого тела.

1. В среднем человеческое сердце делает 4 200 сокращений за час, 100 800 — в сутки, 36 миллионов 792 тысячи — за год и около 2,4 миллиарда сокращений за средний для человека 64-летний срок жизни.

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2. Свою работу сердце начинает на четвертой неделе внутриутробной жизни человека и не останавливается до самой смерти.

3. Водопроводный кран на кухне должен быть включен дольше 40 лет непрерывно, чтобы пропустить такое количество воды, сколько крови прокачивает через себя сердце человека со средней продолжительностью жизни.

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4. В работе сердца существуют мгновения передышки, когда оно «молчит» между сокращениями. За время жизни оно «отдыхает» примерно два десятка лет.

5. Последние исследования Гарвардской медицинской школы, результаты которых были опубликованы в журнале Science Dayly, доказали, что одним из самых негативных факторов для работы сердца является плохая экология.

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6. Сердечные заболевания на протяжении всей истории человечества унесли больше человеческих жизней, чем все войны на Земле вместе взятые.

7. В момент наивысшего напряжения частота сердечных сокращений может доходить до 200-250 ударов в минуту. В течение минуты такое сердце способно посылать в кровеносную систему свыше 40 литров крови.

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8. Сердце имеет свои собственные электрические импульсы, то есть может биться даже вне тела. Правда, только при условии, что у него есть достаточный запас кислорода.

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9. В сердце человека четыре камеры, а у таракана целых 13. Именно сердце таракана легло в основу создания нового прототипа искусственного сердца для человека

10. В начале XIX века французский врач Рене Лаэннек постоянно получал жалобы от пациенток, которым не нравилось, что он прикладывает ухо к груди, прослушивая биение сердца. Тогда молодой доктор изобрел стетоскоп, чтобы не cмущать своих посетительниц.

11. Работа сердца регулируется нервной и эндокринной системами. Нервная система может усиливать или ослаблять частоту и силу сердечных сокращений. То же самое делают гормоны, например, когда мы переживаем или радуемся.

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12. Первую успешную пересадку сердца сделал 3 декабря 1967 южноафриканский хирург Христиан Барнард пациенту Луи Вашанскому. Но, к сожалению, больной после операции прожил только 18 дней.

13. Древнеримский врач Гален утверждал, что сердце производит кровь. И лишь в 1616 году ирландский биолог Уильям Харви доказал, что крови в организме ограниченное количество, и что она движется по кругу.

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