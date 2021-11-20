Жизнь наладится с возрождением совхоза-комбината «Лучеса». На это надеются жители агрогородка Копти

Нечасто в маленьких населенных пунктах проходят большие мероприятия. 20 ноября в агрогородке Копти Витебского района состоялся праздник «Коптянцы – это мы!» с ярмаркой, выставками, забавами, концертом и фильмом.









Погода, слегка напугавшая с раннего утра, к началу праздника тоже сделала подарок. Сильный ветер разогнал тучи, и солнце радовало весь день.













Жители агрогородка спешили на сельскохозяйственную ярмарку: у кого не уродили какие-то овощи, фрукты, запасались капустой, яблоками, картошкой.





















На всю деревню в этот день звучала музыка. В сельском доме культуры организовали мультимедийную фотовыставку «Коптянцы», выставку-продажу изделий, сотворенных жителями агрогородка: картины, вышивка, шкатулки, игрушки, деревянные творения. Здесь же развернулась игровая площадка для детей. Мальчишки и девчонки «ловили рыбок», складывали ключи, катались на электромобиле, подставляли свои личики под кисть мастера по аквагриму.





















Затем был праздничный концерт, в котором участвовали как местные артисты художественной самодеятельности, так и из других учреждений культуры Витебского района. Окончился праздник просмотром фильма «Коптянцы – это мы!», который подготовила заведующая Коптянским СДК Наталья Соколова. Действующие герои – жители агрогородка – рассказывают, каким помнят свое первое знакомство с деревней, какие люди остались в памяти и о своих мечтах. Премьера фильма в YouTube состоится 21 ноября в 13.00.













































Ветеран Великой Отечественной войны Михаил Ратомский поделился своими впечатлениями:





– Когда-то у нас процветал совхоз-комбинат «Лучеса», потом случилась свиная чума, комплекс закрыли, молодежь стала уезжать, демография в поселке пошла на убыль. Но на днях мы узнали, что комплекс модернизируют и скоро он заработает в полную мощь. Это вселяет надежду, что у нас скоро снова будет бить ключом.