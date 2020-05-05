Жизнь городов Беларуси на страницах периодических изданий представлена на выставке в Национальной библиотеке

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, - рассказали в Национальной библиотеке.Современной жизни молодых городов Новополоцка, Солигорска, Жодино посвящены материалы газеты "Мінская праўда", журналов "Беларусь", "Бібліятэчны свет", "Бібліятэка прапануе". На выставке также будут представлены материалы из газеты "Рэспубліка", которая на своих страницах рассказала о настоящем и будущем Наровли и Хойников, наиболее пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС., - отметили в библиотеке.Всего в экспозиции представлено более 40 периодических изданий. Выставка будет работать по 30 июня.