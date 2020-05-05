Выставка "Города Беларуси: прошлое, настоящее, будущее" открылась в Национальной библиотеке Беларуси, информирует БЕЛТА.
Фото: БЕЛТА
"Выставка посвящена достопримечательностям больших и малых городов нашей страны. В Беларуси немало городов, чей возраст достигает более 500 лет, к ним относятся такие города, как Брест, Минск, Витебск, Туров, Гродно, Пинск, Жлобин, Заславль и Волковыск. Интерес у посетителей к экспозиции вызовут познавательные, основанные на исторических фактах и архивных документах статьи об этих городах, опубликованные в периодических изданиях "Беларуская думка", "Архівы і справаводства", "Геаграфія", "Беларускі гістарычны часопіс", "Гродзенская праўда", "Краязнаўчая газета", "Беларусі час", - рассказали в Национальной библиотеке.
Современной жизни молодых городов Новополоцка, Солигорска, Жодино посвящены материалы газеты "Мінская праўда", журналов "Беларусь", "Бібліятэчны свет", "Бібліятэка прапануе". На выставке также будут представлены материалы из газеты "Рэспубліка", которая на своих страницах рассказала о настоящем и будущем Наровли и Хойников, наиболее пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. "Когда мы говорим об образе Беларуси, обязательно вспоминаем о наших малых городах. В номерах газеты "СБ. Беларусь сегодня" можно прочитать о значимых событиях и достопримечательностях Мозыря, Рогачева, Слуцка, Быхова, Березы и Щучина", - отметили в библиотеке.
Всего в экспозиции представлено более 40 периодических изданий. Выставка будет работать по 30 июня.
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Жизнь городов Беларуси на страницах периодических изданий представлена на выставке в Национальной библиотеке
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