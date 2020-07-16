В городе Нандед в Индии живого младенца обнаружили закопанным в земле. Об этом информируют на сайте местного телеканала Republic TV.
Знаменитый индийский политик Имтиаз Джалил опубликовал в интернете видео, на котором деревенский житель достает из могилы новорожденную девочку. Теперь 51-летний депутат Лок сабхи (нижняя палата парламента Индии) хочет, чтобы началось расследование.
«Если мы на самом деле серьезно относимся к защите ребенка, обвиняемый должен понести наказание по всей строгости закона», – отметил Джалил.
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Живого младенца выкопали из могилы
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