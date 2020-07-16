Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.4
EUR: 2.74
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Живого младенца выкопали из могилы

Живого младенца выкопали из могилы

В городе Нандед в Индии живого младенца обнаружили закопанным в земле. Об этом информируют на сайте местного телеканала Republic TV.

Знаменитый индийский политик Имтиаз Джалил опубликовал в интернете видео, на котором деревенский житель достает из могилы новорожденную девочку. Теперь 51-летний депутат Лок сабхи (нижняя палата парламента Индии) хочет, чтобы началось расследование.

«Если мы на самом деле серьезно относимся к защите ребенка, обвиняемый должен понести наказание по всей строгости закона», – отметил Джалил.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Только факты. Подпишись на SB.BY
Версия для печати
Новости и статьи
Netflix выпустил трейлер нового фантастического боевика «Проект «Сила»
Фотофакт. Июльские красоты заповедника Цаохай
Живого младенца выкопали из могилы
Представлены очки смешанной реальности Jio Glass
В Каменецком районе прошел исторический гастрофест
Валентин Елизарьев – о прошлом и настоящем Большого театра оперы и балета
Доктор Комаровский объяснил смысл понятия «продуло»
В США мужчина чудом выжил после нападения медведя в кухне
Принц Гарри и Меган Маркл задумались о втором ребенке
Беларусь и Турция обсудили пути наращивания взаимодействия
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Все внизу
Полицейским в Индии запретили пользоваться Facebook
Как иммунитет реагирует на коронавирус
Google анонсировала разработку недорогого смартфона нового типа
Путин о «Славянском базаре»: фестиваль уже много лет служит благородным целям духовного единения и взаимообогащения братских славянских народов
Выиграли там, где не ждали: этим летом активно набирает обороты передвижной общепит в местах отдыха
Актриса Натали Портман снова беременна
Гигин о выборах: у мировых игроков есть свои интересы, но главное – это социально-экономические и политические условия внутри страны
Футбол. «Гомель» арендовал вратаря «Славии»
Политический аналитик: многие информационные вбросы рассчитаны на молодежь
Президент вручил Филиппу Киркорову награду «Через искусство – к миру и взаимопониманию»
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Пусть что-нибудь скажет твоя жена, и я скажу тебе, кто ты
Гигин: явка на президентских выборах будет высокой
Врач назвала популярную диету опасной при работе в офисе
Новый тренд на рынке труда: в последние месяцы стали востребованы дистанционные поиск и подготовка кадров
Президент на открытии «Славянского базара»: этот фестиваль всегда разрушал барьеры и укреплял дружбу
Ученые установили, как раковые клетки обходят иммунную защиту
Ограничения на посещение лесов действуют в 31 районе Беларуси
Равков: наша задача – не допустить гибели государства
МИД: соглашение Беларуси и России о взаимном признании виз не предусматривает «правила первого въезда»
Лукашенко: в новой Конституции надо прописать, что Президентом можно стать только после службы в армии
Белорусские сорта сельхозкультур занимают 2 млн га на территории других стран
мнение
Юрий ТЕРЕХ
Вы - уголь в топку революции
МИД: белорусско-российское соглашение о взаимном признании виз может вступить в силу к концу 2020 – началу 2021 года
Президент: тот, кто не кормит своего солдата, будет кормить чужого
Лукашенко: наша судьба в наших руках, и решения по ней мы должны принимать в Беларуси
Госрегулирование цен на социально значимые товары продлено на 90 дней
Стрим с концерта солистов Витебской областной филармонии
В Слуцке обсуждают строительство общегородского центра для качественного досуга горожан
Физики создали стабильную версию сверхпроводящего "муарового" графена
В Правительстве обсудили новые возможности для промышленной кооперации с Молдовой
Стала известна дата выхода в прокат фильма о Викторе Цое
Ученые отметили рост урожайности зерновых, картофеля, свеклы и льна в последние 15–20 лет
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Не хочу
Гостям «Славянского базара в Витебске» предложат отправить тематические почтовые карточки
Евросоюз не откроет границы с Сербией и Черногорией из-за коронавируса
«Это еще один пример, какой должна быть армия» – Лукашенко об увиденном в 103-й воздушно-десантной бригаде
Авторы
СКАНИРУЙТЕ