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  2. Жителям приграничных регионов Беларуси, Литвы и Латвии помогут начать свой бизнес

Жителям приграничных регионов Беларуси, Литвы и Латвии помогут начать свой бизнес

Такая помощь предусмотрена проектом международной технической помощи "BeLL to Start Business" ("Звонок к началу бизнеса"), который реализуется в Минской области, Паневежском уезде и Земгальском районе. Об этом сообщил директор Республиканского института повышения квалификации Министерства труда и социальной защиты Олег Лисейчиков.

Поддержку в самореализации и трудоустройстве получат более 200 человек предпенсионного возраста, а это от 50 до 59 лет и старше, в том числе и безработные, проживающие в перечисленных приграничных регионах. Их обучат основам предпринимательской деятельности, помогут в трудоустройстве и самозанятости.

Проект реализуется Государственным Латвийским университетом естественных наук и технологий, Паневежским учебным центром рынка труда (Литва) и белорусским Республиканским институтом повышения квалификации Министерства труда и социальной защиты в рамках программы трансграничного сотрудничества и добрососедства «Латвия – Литва – Беларусь» на 2014–2020 годы. Общая цель проекта – содействие устойчивому развитию предпринимательства в приграничных регионах.

Сейчас Республиканский институт повышения квалификации Минтруда и соцзащиты создает универсальный вопросник по организации и осуществлению предпринимательской деятельности, формирует комплекс бизнес-кейсов для образовательных целей и обмена опытом, разрабатывает учебное и методическое сопровождение. Будет проведена серия тематических обучающих семинаров, а также создана платформа электронного обучения и учебник бизнеса.

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