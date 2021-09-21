Жителям Новой Зеландии за несоблюдение карантина будет грозить штраф 2,8 тыс. долларов

Отмечается, что значительная часть успеха Новой Зеландии в борьбе с коронавирусной инфекцией заключалась в соблюдении санитарных правил большинством населения.обратила вниманиеПо ее словам, денежное взыскание для нарушителя общественных ограничений возрастет с 300 новозеландских долларов (212,7 долларов) до 4 тыс. (2,8 тыс. долларов). Владельцев предприятий, допустивших нарушение санитарно-эпидемиологических требований, ждет штраф 12 тыс. новозеландских долларов вместо 1 тыс. (вместо 709 долларов). Граждане, умышленно нарушающие санитарные требования правительства, могут столкнуться с судебным иском и шестимесячным тюремным сроком.Согласно актуальной информации, за все время распространения коронавируса в Новой Зеландии 4095 человек получили положительный результат теста на COVID-19. Инфекция унесла жизни 27 пациентов.