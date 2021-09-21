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  2. Жителям Новой Зеландии за несоблюдение карантина будет грозить штраф 2,8 тыс. долларов

Жителям Новой Зеландии за несоблюдение карантина будет грозить штраф 2,8 тыс. долларов

Новозеландское правительство приняло решение наказывать нарушителей санитарных правил. В отношении них будет применяться штраф в размере 4 тыс. новозеландских долларов. Денежное взыскание в размере 12 тыс. новозеландских долларов (8,5 тыс. долларов) в случае нарушения санитарно-эпидемиологических требований ожидает предприятия всех форм собственности, передает ТАСС.


Отмечается, что значительная часть успеха Новой Зеландии в борьбе с коронавирусной инфекцией заключалась в соблюдении санитарных правил большинством населения.

– Некоторые люди, в том числе те, кто сбегал из государственных изоляторов, нарушали правила, но, как только нарушителей начали штрафовать, их число уменьшилось. Степень увеличения [размера штрафов] свидетельствует<...> о важности соблюдения санитарных правил, – обратила внимание премьер-министр страны Джасинда Ардерн.

По ее словам, денежное взыскание для нарушителя общественных  ограничений возрастет с 300 новозеландских долларов (212,7 долларов) до 4 тыс. (2,8 тыс. долларов). Владельцев предприятий, допустивших нарушение санитарно-эпидемиологических требований, ждет штраф 12 тыс. новозеландских долларов вместо 1 тыс. (вместо 709 долларов). Граждане, умышленно нарушающие санитарные требования правительства, могут столкнуться с судебным иском и шестимесячным тюремным сроком.

Согласно актуальной информации, за все время распространения коронавируса в Новой Зеландии 4095 человек получили положительный результат теста на COVID-19. Инфекция унесла жизни 27 пациентов.
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Фото: РЕЙТЕР
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