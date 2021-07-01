Жителя Столинского района ждет суд за убийство пенсионерки

Вечером 1 января сын пришел проведать свою 71-летнюю мать, но обнаружил ее мертвой. Следователь и эксперты Пинского межрайонного отдела ГКСЭ осмотрели место происшествия, зафиксировали следы преступления. На теле погибшей было много телесных повреждений.Подозреваемый – 18-летний местный житель был задержан в течение суток. Было установлено: накануне днем он гостил у пенсионерки. Юноша позвонил с домашнего телефона женщины своим родственникам, ей это не понравилось – началась ссора. Гость взял кочергу и стал бить хозяйку, еще несколько ударов он нанес поленом.Судебно-медицинская экспертиза показала, что бабушка умерла от открытой черепно-мозговой травмы. Ей было нанесено как минимум десять ударов. Судебная дактилоскопическая экспертиза установила совпадение изъятого с места происшествия следа пальца руки с отпечатком фигуранта. В результате проведенных судебно-биологических и генетических экспертиз были получены доказательства о причастности фигуранта к совершению данного преступления.Действия юноши квалифицированы по п.п. 2, 6, ч .2 ст. 139 (убийство заведомо престарелого лица с особой жестокостью) УК. Он находится под стражей, дело передано прокурору и будет направлено в суд.Фото Следственного комитета