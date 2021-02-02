Жителя Постав приговорили за убийство соседа к 16 годам колонии

Прокурор отдела прокуратуры Витебской области Виктория Хроль рассказала, что в прошлом году 40-летний житель Постав купил дом для своей семьи в Глубокском районе. В конце июня 2020-го поехал туда вместе со своим приятелем, и они приступили к ремонту.Чтобы оживить процесс, товарищи подкреплялись шашлыком и запивали его пивом. Познакомиться к ним заглянул местный житель: он был рад новым соседям в малонаселенной деревне. Это и стало поводом для застолья. В магазин за спиртным отправился гость. После нескольких рюмок стали разбираться, куда делась сдача от покупки. Подкрепленный алкоголем конфликт разгорелся еще больше – хозяин вздумал решить его кулаками. Он начал избивать нового знакомого, повалив его на землю во дворе, где все трое распивали спиртные напитки. Третий мужчина снимал это «зрелище» на камеру. Вскоре хозяин дома и его друг отправились спать.Утром мужчины обнаружили окоченевший труп по дворе – там, где и случилась пьяная драка. Приятели испугались и решили замести следы. Тело завернули в ковер, погрузили в машину и отвезли в дом погибшего. Там уложили тело мужчины на кровать, облили бензином, канистру с которым захватили с собой, и подожгли. Преступники поспешили к себе и только через час, когда дом соседа полыхал пламенем, вызвали спасателей.Пожарные обнаружили в доме сгоревший труп. Эксперт определил, что смерть была насильственной. Позже было установлено, что при жизни погибшему было нанесено более тридцати травм.За совершенное убийство с особой жестокостью и умышленное уничтожение имущества с целью сокрытия следов преступления жителя Постав приговорили к 16 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии в условиях усиленного режима. Его подельнику тоже придется провести в колонии в условиях усиленного режима свой срок наказания, но уже 3 года. Его признали виновным в поджоге и умышленном укрывательстве следов особо тяжкого преступления.Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован.