Оперативники Витебщины задержали в столице жителя Оршанского района с запрещенным веществом. Об этом сообщает УВД Витебского облисполкома.
Крупную партию 22-летний парень планировал разместить по тайникам в Минске. Милиционеры изъяли у него 30 закладок общим весом 60 граммов. Было установлено, что до задержания фигурант успел оставить в некоторых местах таблетки экстази. Запрещенные вещества были изъяты.
Милиционеры выяснили, что житель Оршанщины успел проработать в качестве наркоторговца 2 недели. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотических средств.
Фото из архива БЕЛТА
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Жителя Оршанского района задержали в Минске с партией мефедрона
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