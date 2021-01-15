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  2. Жительницу Лунинца осудили к 8 годам колонии за распространение ВИЧ

Жительницу Лунинца осудили к 8 годам колонии за распространение ВИЧ

В суде Лунинецкого района сегодня вынесли приговор по уголовному делу о заражении вирусом иммунодефицита человека, сообщает БЕЛТА.


В пресс-службе Брестского областного суда рассказали, что обвиняемая – жительница райцентра 1990 года рождения. Судебное заседание прошло в закрытом формате. 

Суд признал женщину виновной по ч. 1 ст. 157 (заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ) и по ч. 3 ст. 157 (заражение с косвенным умыслом ВИЧ человеком, знавшим о наличии у него этого заболевания, совершенное в отношении двух и более лиц) УК.

На основании ч. 1 ст. 71 УК, с учетом поглощения менее строгого наказания более строгим, ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке. 
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