Жительницу Лунинца осудили к 8 годам колонии за распространение ВИЧ

В пресс-службе Брестского областного суда рассказали, что обвиняемая – жительница райцентра 1990 года рождения. Судебное заседание прошло в закрытом формате.Суд признал женщину виновной по ч. 1 ст. 157 (заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ) и по ч. 3 ст. 157 (заражение с косвенным умыслом ВИЧ человеком, знавшим о наличии у него этого заболевания, совершенное в отношении двух и более лиц) УК.На основании ч. 1 ст. 71 УК, с учетом поглощения менее строгого наказания более строгим, ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима.Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.