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  2. Жительницу Кировского района будут судить за убийство отца, ранее она лишила жизни мать

Жительницу Кировского района будут судить за убийство отца, ранее она лишила жизни мать

31-летняя жительница Кировского района жестоко убила своего отца. Дело передано в суд. 


Трагедия произошла 10 апреля нынешнего года в д. Столпище. Женщина распивала спиртное со своим 74-летним отцом. Между родственниками возник конфликт, в результате которого дочь нанесла отцу  по различным частям тела множественные удары руками и ногами, а также топором и деревянной палкой, на которую тот опирался при ходьбе. От полученных травм пенсионер скончался на месте. Тело мужчины жительница Кировского района спрятала в подвале своего дома.

По заключению эксперта, обвиняемая в момент преступления страдала психическим расстройством, но могла осознавать характер, общественную опасность своих действий и руководить ими. 

Кроме того, 31-летняя женщина уже не единожды привлекалась к административной и уголовной ответственности, не работала, состояла на профилактических учетах.  

Известно, что в ноябре 2010 года она была осуждена за убийство матери. 

Жительница Кировского района находится под стражей. Ей предъявлены обвинения по пунктам 2, 6, 16 ч. 2 ст. 139 УК.
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Фото: ЧУЙКО Павел Викторович
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