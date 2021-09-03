Жительницу Кировского района будут судить за убийство отца, ранее она лишила жизни мать

Трагедия произошла 10 апреля нынешнего года в д. Столпище. Женщина распивала спиртное со своим 74-летним отцом. Между родственниками возник конфликт, в результате которого дочь нанесла отцу по различным частям тела множественные удары руками и ногами, а также топором и деревянной палкой, на которую тот опирался при ходьбе. От полученных травм пенсионер скончался на месте. Тело мужчины жительница Кировского района спрятала в подвале своего дома.По заключению эксперта, обвиняемая в момент преступления страдала психическим расстройством, но могла осознавать характер, общественную опасность своих действий и руководить ими.Кроме того, 31-летняя женщина уже не единожды привлекалась к административной и уголовной ответственности, не работала, состояла на профилактических учетах.Известно, что в ноябре 2010 года она была осуждена за убийство матери.Жительница Кировского района находится под стражей. Ей предъявлены обвинения по пунктам 2, 6, 16 ч. 2 ст. 139 УК.