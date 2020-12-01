Жительница Витебска изготавливала марихуану и хранила ее на работе

В августе нынешнего года сотрудники наркоконтроля недалеко от областного центра обнаружили поле с коноплей. В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники установили, что за растением ухаживают мужчина и женщина.Личность «садоводов» была установлена. Ими оказались 42-летняя горожанка и ее 40-летний сожитель. Выяснилось, что ранее пара уже была причастна к незаконному обороту наркотиков. Оперативники полностью установили их причастность к посеву, выращиванию и изготовлению запрещенных веществ.Во время осмотра в доме горожанки было обнаружено около килограмма марихуаны. Еще один тайник с веществом был оборудован на рабочем месте женщины. Вся партия наркотика была изъята.По данному факту возбуждено несколько уголовных дел.