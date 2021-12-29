Жительница Светлогорска попала под поезд и погибла

Трагедия произошла вчера между станциями Светлогорск и Жердь незадолго до семи вечера. Шел дизель-поезд Калинковичи – Жлобин. Машинист примерно за 20 метров от несанкционированного перехода заметил мужчину, подал упреждающий сигнал и применил экстренное торможение. Мужчина успел перескочить железнодорожные пути. А вот следовавшая за ним женщина попала под состав и скончалась на месте происшествия.

– Как было предварительно выяснено, жительница районного центра 1965 года рождения спешила на работу. Место пересечения железнодорожных путей находится в 500 метрах от пассажирской платформы. Проводится расследование инцидента, – рассказал Гомельский транспортный прокурор Сергей Казакевич.

С начала года это уже семнадцатый несчастный случай на железных дорогах региона, десять из них закончились летальным исходом. Правоохранители и работники железной дороги призывают пешеходов пересекать пути в специально отведенных для этого местах, соблюдая правила.



