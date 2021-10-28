Жительница Солигорска скончалась после употребления метадона: СК устанавливает свидетелей происшествия

Солигорским районным отделом Следственного комитета проводится расследование уголовного дела по ч. 5 ст. 328 УК по факту сбыта особо опасного наркотического средства метадон, употребление которого впоследствии повлекло смерть по неосторожности. Мужчина и женщина без сознания были обнаружены в ночь на 25 мая этого года. Женщина скончалась.
– Умершая 1984 года рождения, проживала в Солигорске. В ходе расследования уголовного дела были просмотрены записи с камер видеонаблюдения, расположенных вблизи остановки общественного транспорта на ул. Богомолова около здания суда, где и была обнаружена погибшая. Записи помогли установить, что имеются очевидцы и свидетели произошедшего, которые находились в том месте в ночь с 24 на 25 мая 2021 года. Их личности устанавливаются, – рассказала в эфире местного телеканала
следователь Солигорского РОСК Светлана Матвеева.