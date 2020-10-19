Жительница деревни Барань Оршанского района, отправившись в лес за грибами, на поляне в нескольких километрах от дороги женщина нашла снаряды, торчащие из земли. Инстинкт самосохранения подсказал обойти опасное место стороной, а вернувшись домой, женщина сразу позвонила в милицию и рассказала о произошедшем.
Сотрудники правоохранительных органов попросили жительницу Барани указать место, где она заметила снаряды. Вместе с милиционерами женщина снова отправилась в лес. Через некоторое время поисков и поляна, и опасная находка были обнаружены. На место срочно вызвали саперную группу.
Окрестности были обследованы специалистами в/ч 5524. В результате обыска было найдено 52 артиллерийских снаряда различных калибров, а также взрыватель времен Великой Отечественной войны. Находка была обезврежена саперами.
Фото: УВД Витебского облисполкома
Опубликовано:
553
Жительница Оршанского района пошла за грибами, а нашла 52 снаряда времен войны
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter