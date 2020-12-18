Жительница Молодечно ответила на звонок в Viber и лишилась 26 тысяч долларов

52-летняя женщина "подарила" кибермошенникам крупную сумму денег, сообщает УВД Минского облисполкома.
Она лишилась 65 тысяч рублей, которые много лет копила на покупку недвижимости. Пострадавшая ответила на звонок в мессенджере Viber якобы от сотрудницы банка, которая предложила белоруске усилить защиту ее банковской карты. Естественно, попросила продиктовать данные.
Наивная женщина сообщила собеседнице все, что она попросила. За несколько операций мошенник вывел со счета женщины все средства.
О пропаже денег жертва кибермошенников узнала, когда решила проверить свой баланс. Она сразу обратилась в милицию.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Фото: techtoday.in.ua
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