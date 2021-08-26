Жительница Минского района организовала на дому изготовление самогона

Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями и участковый Минского РУВД вычислили 58-летнюю женщину, хранившую самогон. При осмотре квартиры правоохранители обнаружили пять 20-литровых металлических баллонов с брагой, самогонный аппарат и 13 л готовой к употреблению продукции.Милиционеры проводят проверку по ст. 13.27 КоАП.Фото УВД Минского облисполкома