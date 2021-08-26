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Жительница Минского района организовала на дому изготовление самогона

Женщина, проживающая в пристоличном районе, организовала на дому изготовление самогона. Об этом сообщает УВД Минского облисполкома.
Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями и участковый Минского РУВД вычислили 58-летнюю женщину, хранившую самогон. При осмотре квартиры правоохранители обнаружили пять 20-литровых металлических баллонов с брагой, самогонный аппарат и 13 л готовой к употреблению продукции.

Милиционеры проводят проверку по ст. 13.27 КоАП. 

Фото УВД Минского облисполкома
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