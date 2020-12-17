Жительница Малоритского района за избиение пенсионера получила шесть лет колонии

Инцидент произошел 18 июля. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, женщина1958 года рождения во время ссоры толкнула нетрезвого мужчину 1944 года рождения. Лежащего на полу пенсионера она ударила не менее восьми раз ногами по животу и туловищу. От полученных травм пострадавший скончался в больнице.Суд признал женщину виновной по ч. 3 ст. 147 УК РБ. Ее приговорили к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима.Кроме того, подсудимая должна возместить денежную моральную компенсацию в размере 1 тыс. рублей.Сообщается, что приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.