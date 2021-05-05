Жительница западноафриканской страны Мали за один раз стала матерью девятерых детей. Об этом сообщает РИА Новости.
Фото: pixabay.com
По данным министерства здравоохранения республики, женщина при помощи кесарева сечения родила пятерых девочек и четырех мальчиков. 25-летняя мать и новорожденные чувствуют себя хорошо.
Изначально результаты ультразвукового исследования показали, что на свет должно было появиться семь детей. После двухнедельного пребывания в больнице столицы Мали Бамако женщина была переведена в клинику в Марокко.
Министр здравоохранения Мали Фанта Сиби поздравила медиков обеих стран. Она подчеркнула, что их профессионализм стал залогом счастливого исхода этой беременности.
Отмечается, что данный случай вероятнее всего первый в истории страны.
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Жительница Мали родила сразу девятерых детей
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