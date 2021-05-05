Жительница Мали родила сразу девятерых детей

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По данным министерства здравоохранения республики, женщина при помощи кесарева сечения родила пятерых девочек и четырех мальчиков. 25-летняя мать и новорожденные чувствуют себя хорошо.Изначально результаты ультразвукового исследования показали, что на свет должно было появиться семь детей. После двухнедельного пребывания в больнице столицы Мали Бамако женщина была переведена в клинику в Марокко.Министр здравоохранения Мали Фанта Сиби поздравила медиков обеих стран. Она подчеркнула, что их профессионализм стал залогом счастливого исхода этой беременности.Отмечается, что данный случай вероятнее всего первый в истории страны.