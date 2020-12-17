Жительница Лепеля во время драки откусила сопернице палец

Инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье. Две незнакомые друг с другом девушки отдыхали в разных компаниях в местном кафе. Компании столкнулись в фойе и одна дама пошутила по поводу внешности другой. Завязалась драка, во время которой лепельчанка укусила соперницу за палец. В итоге пострадавшая лишилась фаланги.– сообщилПо данному факту Лепельским РОВД проводится проверка.