В Лепеле вечеринка для 27-летней девушки закончилась потерей пальца.
Инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье. Две незнакомые друг с другом девушки отдыхали в разных компаниях в местном кафе. Компании столкнулись в фойе и одна дама пошутила по поводу внешности другой. Завязалась драка, во время которой лепельчанка укусила соперницу за палец. В итоге пострадавшая лишилась фаланги.
– Девушку 1993 года рождения госпитализировали, а 28-летнюю нападавшую задержали. Было установлено, что в момент конфликта дамы находились в состоянии алкогольного опьянения, – сообщил официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
По данному факту Лепельским РОВД проводится проверка.
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Жительница Лепеля во время драки откусила сопернице палец
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Фото: Александр КУШНЕР