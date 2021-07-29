Жительница Гродно по просьбе телефонных мошенников установила программу и лишилась 4 тысяч рублей

За помощью в милицию обратилась 29-летняя жительница Гродно. Она пожаловалась, что с ее банковской карты неизвестные похитили крупную сумму денег.Прежде чем деньги пропали, пострадавшая приняла звонок от якобы сотрудника банка в мессенджере. Он рассказал, что с помощью карточки женщины сейчас кто-то пытается оплатить товары в интернет-магазине. Для отмены операции и возврата денег он посоветовал установить на телефоне программу удаленного доступа.Горожанка так и сделала. После чего ей стали приходить сообщения о списании средств. Она заблокировала карту, не дав возможности киберпреступнику похитить все сбережения. Но пострадавшая все равно лишилась BYN 4 тыс., – рассказала официальный представитель УСК по Гродненской области Мария Трушинская.Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 212 УК, расследование продолжается.