Жительница Французской Полинезии выиграла рекордные 220 миллионов евро в лотерею EuroMillions

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Французский регулятор азартных игр Francaise des jeux (FDJ) передал деньги тиража EuroMillions от 15 октября, говорится в распространенном FDJ коммюнике.Победительница, имя которой не раскрывается, рассказала, что ее отец регулярно покупает лотерейные билеты, но она сама «ждала хорошего момента» и наконец купила билет, положившись на свою интуицию. Обладательница рекордного джекпота также призналась, что, перед тем как забрать выигрыш, несколько раз перепрятывала свой билет и в какой-то момент испугалась, что забудет, куда его спрятала.Ранее самый большой джекпот, который выигрывали участники лотереи, равнялся 200 миллионам евро. Эта сумма досталась жителю Франции в прошлом году.Лотерея EuroMillions проводится с 2004 года. Изначально она проводилась только в Испании, Франции и Великобритании. Но позже присоединились Австрия, Бельгия, Ирландия, Люксембург, Португалия, Швейцария и Лихтенштейн.