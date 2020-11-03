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Жительница Браславского района порезала лицо незнакомой девушке

В Браславе сельчанка в состоянии алкогольного опьянения ворвалась в чужой дом и в потасовке порезала лицо незнакомой девушке.


По предварительным данным, подозреваемая вместе с мужем и друзьями выпивала в местном кафе. Во время посиделки девушка вышла на улицу и отправилась гулять по Браславу.

Так она забрела на территорию частного дома, в двери которого решила постучать. Хозяйкой собственности оказалась 70-летняя пенсионерка, которая не захотела пускать «гостью» к себе в дом.  Отказ разозлил девушку и та принялась разбивать оконные стекла. Соседи, услышав шум, пришли на помощь и попытались успокоить подозреваемую, которая на тот момент уже проникла в дом. Сельчанка не хотела покидать частную собственность, схватила лежащий на столе нож и стала им размахивать. Своими действиями она причинила резаную рану 25-летней соседке пенсионерки.

На место происшествия были вызваны сотрудники милиции. Девушку задержали и увезли на освидетельствование. Результаты экспертизы показали в крови сельчанки около 1,5 промилле алкоголя. 

– Подозреваемой оказалась 23-летняя жительница деревни Дятковцы Браславского района. Ей предъявлено обвинение по статье 339 УК РБ (хулиганство). На допросе девушка не смогла объяснить причины такого поступка, – сообщил официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко

Возбуждено уголовное дело.

Фото: УВД Витебского облисполкома
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