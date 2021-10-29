В СК сообщили о новой схеме мошенничества

В Бобруйске расследуют дело о мошенничестве, совершенном с помощью компьютерной техники. Об этом в эфире "Радио-Минск" рассказала официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.
Следствием установлено, что утром 22 октября 63-летней жительнице Бобруйска в мессенджере Viber позвонил якобы сотрудник интернет-магазина AliExpress. Он сообщил, что она оформила покупку мобильного телефона, и попросил подтвердить это. Пострадавшая ничего не заказывала.
Спустя непродолжительное время ей позвонили снова, человек представился сотрудником банка. Женщине сообщили, что ее банковским счетом хотят воспользоваться мошенники, и уточнил ее паспортные данные, номер банковского счета. После короткой беседы на женщину был оформлен онлайн-кредит, который затем был переведен на счет другого банка.
Жительница Бобруйска засомневалась, когда ей на мобильный телефон пришло сообщение с благодарностью о сотрудничестве. Обратившись в свой банк, она узнала, что на ее имя был оформлен онлайн-кредит на BYN 3 тыс. Потерпевшая обратилась за помощью в милицию.
Горожанка допрошена, изъяты скриншоты переписок и осмотрены документы. Запрошены сведения из банковских учреждений, следствие продолжается.
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