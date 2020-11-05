В дежурную часть Барановичского ГОВД позвонила местная жительница и сообщила, что у ее супруга украли барсетку. В ней находились документы, два мобильных телефона, зарядные устройства и зубные протезы. Кража произошла в одном из кафе города. Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук рассказала:
– Поисками пропавшей сумки женщина занялась незамедлительно. Она вернулась в кафе и обратилась к администратору за помощью. После просмотра записей камер видеонаблюдения выяснилось, что ее супруг отдыхал с новым другом, который во время разговора незаметно переставил барсетку с барной стойки и, дождавшись ухода потерпевшего, забрал чужое имущество. И покинул заведение. Сотрудники уголовного розыска установили, что хищение совершил неработающий 54-летний житель Барановичей, который по горячим следам был задержан правоохранителями недалеко от кафе. Барсетка с содержимым возвращена владельцу. Следователи дали правовую оценку действиям фигуранта.
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Жительница Барановичей помогла милиции установить вора
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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