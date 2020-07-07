Жительница Австралии умерла после того, как ее поцарапала и лизнула кошка

Кошка стала причиной смерти жительницы австралийского Мельбурна. Родственники 80-летней женщины обнаружили ее без сознания в постели рядом с кошкой, сообщает Herald Sun.





Девять дней женщина провела в коме, после чего скончалась. Как оказалось, причиной смерти стало то, что австралийку поцарапала и лизнула ее кошка, передает РИА Новости. Медики обнаружили в ее организме бактерию pasteurella multocida, которая вызывает менингит – воспаление оболочек головного и спинного мозга.

По словам медиков, хозяева не должны позволять своим кошкам зализывать открытые раны. А тем, у кого есть нарушения иммунной системы, вовсе не стоит заводить домашнего питомца.

Фото: pixabay