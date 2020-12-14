Полное затмение Солнца, максимальная фаза которого ожидается сегодня вечером, даст возможность увидеть огненное кольцо или "солнечную корону" вокруг Луны, которая полностью закроет солнечный диск. Об этом в понедельник ТАСС проинформировали в пресс-службе Московского планетария.
Максимальная фаза затмения (1,025) ожидается в 19:13 по нашему времени. Она продлится чуть больше двух минут. При полном затмении будут видны "солнечная корона", напоминающая огненное кольцо, а также звезды и планеты, находящиеся вблизи Солнца.
Наблюдать полное затмение смогут жители Чили и Аргентины. Частично небесное представление будет видно в Южной Америке, Полинезии, Антарктиде и Африке.
Лунная тень вступит на Землю в 17:32 по нашему времени в центральной зоне Тихого океана и покинет ее в 20:53 к западу от побережья Намибии. Ее ширина на земной поверхности составит 90 километров.
Фото: pixabay.com
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Жители Земли увидят "солнечную корону" во время затмения
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