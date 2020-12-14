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Жители Земли увидят "солнечную корону" во время затмения

Полное затмение Солнца, максимальная фаза которого ожидается сегодня вечером, даст возможность увидеть огненное кольцо или "солнечную корону" вокруг Луны, которая полностью закроет солнечный диск. Об этом в понедельник ТАСС проинформировали в пресс-службе Московского планетария.


Максимальная фаза затмения (1,025) ожидается в 19:13 по нашему времени. Она продлится чуть больше двух минут. При полном затмении будут видны "солнечная корона", напоминающая огненное кольцо, а также звезды и планеты, находящиеся вблизи Солнца.

Наблюдать полное затмение смогут жители Чили и Аргентины. Частично небесное представление будет видно в Южной Америке, Полинезии, Антарктиде и Африке.

Лунная тень вступит на Землю в 17:32 по нашему времени в центральной зоне Тихого океана и покинет ее в 20:53 к западу от побережья Намибии. Ее ширина на земной поверхности составит 90 километров.

Фото: pixabay.com
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