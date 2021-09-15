Жители Воронова обсудили с вице-премьером Игорем Петришенко необходимость строительства ФОКа в райцентре

Сегодня, накануне Дня народного единства, заместитель Премьер-министра Игорь Петришенко провел выездной прием граждан в городском поселке Вороново на Гродненщине. Обсудить с руководителем волнующие проблемы записались трое граждан – жители райцентра, агрогородка Заболоть и горпоселка Радунь. Пенсионерка Людмила Сазон из Вороново, бывший работник прокуратуры, которая по случайному совпадению в этот день отмечает день рождения, пришла не с личной проблемой. Людмила Константиновна ратует за улучшение условий для активного образа жизни и занятий спортом жителей района всех возрастов. Местная спортивная детско-юношеская школа размещается в старом деревянном, 1936 года постройки, здании. Первоначально здесь была синагога, и помещения пришлось приспособить к занятиям с детьми в секциях. Бытовых удобств нет. Тем не менее педагоги вместе с ребятами добиваются достойных результатов. Шестеро юных вороновцев в прошлом году направлены в училища олимпийского резерва, а в последней областной спартакиаде ребята заняли первое место.





Как прокомментировал заместитель председателя Вороновского райисполкома Андрей Карпович, в Вороново и районе есть другие площадки для занятий физкультурой и спортом – в стадионах, спортзалах, расположенных на территории школ и других образовательных учреждений. Они открыты для посещений всех желающих любого возраста. Однако признает, что специального профильного комплекса, как в других райцентрах, здесь нет. Любителям поплавать приходится ездить за 25 километров в Лиду. Поездки туда организуют предприятия района, в том числе для пожилых – местный территориальный центр социального обслуживания. В Вороновском районе, к слову, проживает 24,3 тысячи человек, из них 6,5 тысячи – в самом райцентре.

Как отметил зампред, реконструировать спортивную школу, чтобы открыть физкультурно-оздоровительный комплекс, не представляется возможным.

Петришенко поблагодарил Людмилу Сазон за инициативу и неравнодушие.

– Во время каждой моей поездки в регионы люди приходят на прием с конструктивными предложениями по улучшению среды, в которой они проживают. Это, пожалуй, своеобразный позитивный тренд последних лет, – отметил Игорь Петришенко. – И это очень приятно, когда жители малых городов хотят сделать свою жизнь и жизнь своих земляков лучше, вносят предложения, как можно обустроить свою малую родину. Мы ведь должны подтягивать уровень комфортной жизни от столицы до самого маленького населенного пункта.

По мнению Игоря Петришенко, предложение построить ФОК достойно детального изучения.

– Нужно, во-первых, проанализировать существующую инфраструктуру – стадионы, инвентарь – и обеспечить полное функционирование этих элементов. Во-вторых, следует ознакомиться с уже существующими проектами комплексов, которые уже реализованы в других райцентрах с небольшой численностью населения и похожей инфраструктурой: целесообразнее заимствовать этот опыт, чем тратить средства на новое проектирование. В качестве ресурсов, которыми можно воспользоваться на строительство, помимо бюджетных, стоит рассмотреть и кредитные. А пока объект будет строиться, необходимо расширить использование спортивной инфраструктуры близлежащих городов, в том числе Лиды, организовав доставку желающих – детей, пожилых – в бассейн.



