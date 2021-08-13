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  2. Жители Тихиничей подарили Президенту кролика – на память о встрече

Жители Тихиничей подарили Президенту кролика – на память о встрече

Подарок преподнесла многодетная семья Выдронок. Совсем недавно Анатолий и Наталья построили дом с государственной поддержкой, и у них появилась возможность заняться кролиководством. В меру сил помогают четверо малолетних детей. Наталья Выдронок рассказала:

– Мы решили презент такой подарить в благодарность за поддержку, за помощь. Мы чувствуем это. Дом такой построили, где еще такая поддержка есть? Столько льгот у нас есть! Как многодетным к школе есть помощь. Мы тоже ей воспользовались.

Мама многодетного семейства до декретного отпуска работала в местном хозяйстве главным агрономом. Она отмечает, что в агрогородке есть все необходимое для жизни, воспитания и развития детей:

– Хорошая работа. Инфраструктура прекрасная. Таких агрогородков должно быть больше. Здесь все есть для детей: и ФОК, и стадион большой, музыкальная школа, дочка ходит на танцы. Подрастут малыши, кто-то на плавание пойдет, кто-то на рисование. Здесь на месте есть все для воспитания и развития детей.
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