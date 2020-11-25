Жители столицы стали реже жаловаться на ненадлежащую рекламу скидок

Когда и как проводить распродажу? – каждое предприятие у нас вправе решать само. Но рекламировать подобные предложения нужно строго в соответствии с законом. И делать это честно.– говорит Нина Емельянова.Также есть правила оформления скидок. Например, популярная надпись «Скидки до 50%» и внизу мелким шрифтом – на вторую покупку. Это может вводить покупателя в заблуждение. В законе четко прописано: шрифт сноски может быть максимум наполовину меньше шрифта уточняемой информации, и надпись должна быть выполнена четкими буквами. Также в рекламе требуется указывать нижний предел скидки, если такой есть, то есть от и до.– рассказывает Нина Алексеевна.Фраза «самая низкая цена» также может ввести покупателей в заблуждение. Так как не всегда эта информация соответствует действительности.– поясняет начальник управления торговли и услуг.Находят нарушителей при помощи бдительных граждан, а также благодаря мониторингу рекламы, размещаемой в интернете, в СМИ, в торговых объектах и так далее. Такие дела рассматриваются в суде. За нарушение требований законодательства о рекламе предусмотрен штраф до 50 базовых величин (1350 рублей).