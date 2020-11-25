Жители столицы стали реже жаловаться на ненадлежащую рекламу скидок

В Минске снизилась доля жалоб на недостоверную рекламу цены либо скидок: если прошлом году Мингорисполком составил 26 протоколов об административном правонарушении, то в этом пока всего восемь. Об этом корреспонденту sb.by сообщила начальник Главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Нина Емельянова.
Когда и как проводить распродажу? – каждое предприятие у нас вправе решать само. Но рекламировать подобные предложения нужно строго в соответствии с законом. И делать это честно.
– Законом о защите прав потребителей установлена обязанность продавца по доведению до сведения потребителя информации о цене и условиях оплаты товаров, если эти условия отличаются от обычных условий оплаты соответствующих товаров, – говорит Нина Емельянова.
Также есть правила оформления скидок. Например, популярная надпись «Скидки до 50%» и внизу мелким шрифтом – на вторую покупку. Это может вводить покупателя в заблуждение. В законе четко прописано: шрифт сноски может быть максимум наполовину меньше шрифта уточняемой информации, и надпись должна быть выполнена четкими буквами. Также в рекламе требуется указывать нижний предел скидки, если такой есть, то есть от и до.
– Пресекаются и попытки ввести потребителя в заблуждение, указывая скидку от торговой надбавки, – рассказывает Нина Алексеевна. – Такая реклама должна сопровождаться надписью «от торговой надбавки» и информацией о размере торговой надбавки. Причем размер шрифта должен быть не менее размера шрифта, используемого для написания размера скидок.
Фраза «самая низкая цена» также может ввести покупателей в заблуждение. Так как не всегда эта информация соответствует действительности.
– Не факт, что это действительно самая низкая цена относительно цен таких же товаров у других продавцов, – поясняет начальник управления торговли и услуг. – Нарушение закона выражается в распространении рекламы, содержание которой не соответствует действительности.
Находят нарушителей при помощи бдительных граждан, а также благодаря мониторингу рекламы, размещаемой в интернете, в СМИ, в торговых объектах и так далее. Такие дела рассматриваются в суде. За нарушение требований законодательства о рекламе предусмотрен штраф до 50 базовых величин (1350 рублей).
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Жители столицы стали реже жаловаться на ненадлежащую рекламу скидок
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Фото: Виталий ГИЛЬ