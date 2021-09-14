Жители Новой Зеландии потребовали переименовать страну

Лидеры Партии маори начали сбор подписей под петицией с требованием поменять название страны на полинезийское "Аотеароа" и всем городам присвоить маорийские названия к 2026 году, передает РИА Новости со ссылкой на радио RNZ.
Сопредседатели Партии маори – политической организации коренных жителей Новой Зеландии – Равири Ваитити и Дебби Нгарева-Пакер уверены: оригинальные названия Новой Зеландии и ее населенных пунктов искажаются, не принимаются и игнорируются.
– Уже в прошлом язык маори получил статус первого и официального языка в государстве. Мы полинезийская страна, мы Аотеароа, – цитируются слова Ваитити.
По словам Нгаревы-Пакер, колониальное образование и смена названий мест на английские в начале XX века привели к тому, что способность предков нынешних коренных жителей Новой Зеландии владеть родным языком снизилась с 90% в 1910 году до 23% в 1950 году.
– За 40 лет колонизаторы отобрали у нас язык. И последствия этого чувствуются до сих пор, – пояснила сопредседатель партии.
Маори составляют около 15% населения, при этом всего 3% жителей страны владеют маорийским языком.
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн не согласна с тем, что страну необходимо переименовать.
– Пока у нас нет планов официально сменить название Новой Зеландии. Но мне нравится, как жители используют разные названия местностей. Возможно, это будет развиваться, – подчеркнула член новозеландского правительства.
По ее словам, маорийский язык признан официальным наряду с английским, коренные названия мест будут использоваться взаимозаменяемо и в будущем.
Маорийское название "Аотеароа" означает "Длинное белое облако", которое заметили над островами Новой Зеландии предки маори, переплыв примерно 8 столетий назад через океан на восьми больших лодках-каноэ.
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