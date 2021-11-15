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Жители Канады выступили против действий польских властей в отношении беженцев

В Торонто прошла акция в поддержку беженцев, которые уже неделю умоляют польские власти разрешить им запросить убежища в ЕС.


 Перед зданием канадского парламента собрались небезразличные к судьбе беженцев местные жители. Они призвали канадских парламентариев не быть безучастными к судьбе бедных людей, оказавшихся в сложной ситуации. В соцсетях акция вызвала поддержку жителей Канады. Они пишут в комментариях "Молодцы, вы гордость человечества", "Спасибо всем за небезразличие",  "Вы молодцы, пусть все получится".





Фото: facebook.com
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