Жители Канады выступили против действий польских властей в отношении беженцев

В Торонто прошла акция в поддержку беженцев, которые уже неделю умоляют польские власти разрешить им запросить убежища в ЕС.
Перед зданием канадского парламента собрались небезразличные к судьбе беженцев местные жители. Они призвали канадских парламентариев не быть безучастными к судьбе бедных людей, оказавшихся в сложной ситуации. В соцсетях акция вызвала поддержку жителей Канады. Они пишут в комментариях "Молодцы, вы гордость человечества", "Спасибо всем за небезразличие", "Вы молодцы, пусть все получится".
Фото: facebook.com