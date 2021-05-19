Жители Барановичей: летчики, которые увели падающий самолет от жилых домов, – герои

Летчики, которые увели падающий самолет от жилых домов, – герои. Об этом говорят жители Барановичей, передает корреспондент БЕЛТА с места событий.
В первой половине дня в частном секторе Барановичей потерпел крушение военный самолет. Летчики увели его от жилых домов. К сожалению, оба пилота погибли.
«Они, конечно, герои, что увели самолет. Отвели от нас беду, – сказала местная жительница Валентина Пашко. – Я по телефону разговаривала, когда услышала взрыв. Испугалась, даже присела от страха. Потом побежала на улицу. Соседи тоже стали собираться, вызвали скорую помощь и пожарных. Очень быстро они приехали».
Ее соседи также соглашаются, что летчики проявили большое мужество. «Смогли вывести самолет на пустырь, где нет домов. Настоящие герои, – говорит горожанка Алла. – Я живу тут недалеко. Видела, что от удара самолета остался котлован, осколки разлетелись на несколько сотен метров. Страшная авария. Жаль летчиков».
Как сообщили в Министерстве обороны, крушение потерпел военный самолет Лидской штурмовой авиабазы Як-130. "При выполнении учебно-тренировочного полета экипаж обнаружил техническую неисправность. Проявив мужество и героизм, пилоты стремились увести самолет от населенного пункта. Убедившись, что траектория падения самолета находится вне жилых домов, летчики катапультировались. К сожалению, оба летчика погибли", – рассказали в ведомстве.
Полет выполняли командир звена учебно-боевой эскадрильи 116-й ШАБ майор Андрей Владимирович Ничипорчик и летчик звена учебно-боевой эскадрильи на Як-130 116-й ШАБ лейтенант Никита Борисович Куконенко.
Фото: БЕЛТА
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