Жители агрогородка Тихиничи посетили Дворец Независимости

Президент пообещал - Президент сделал. Во Дворце Независмости - жители агрогородка Тихиничи Рогачевского района, который Глава государства посещал три недели назад. А значит, почти восемь десятков человек приехали в Минск, образно говоря, "с ответным визитом".
Здесь и директор хозяйства, и агрономы, и трактористы. Нарядные.
Мужчины - в костюмах. Женщины - в красивых платьях. Дети - в белых рубашках и бабочках. Внимательно слушают, фотографируют, переходят из одного зала в другой, задают вопросы... Из колоритного. Именно жители агрогородка Тихиничи впервые смогли увидеть тот самый подарок на День рождения Главы государства, о котором в среду в Бобруйске журналистам рассказывал сам Александр Лукашенко. Речь о картине. Сам Президент, напомним, ее презентовал так:
– Где я бегал с Колей с автоматом. Монументальная картина. Это такой был важный в моей жизни момент... Я, конечно, не специалист в искусстве, но мне понравилась эта картина.
Разместили ее в Красном зале. Там, где Глава государства в прошлом августе - в острый для страны период - провел не одно совещание с Советом Безопасности. Весьма символично!
- Ее нарисовала без какого-либо заказа по собственному велению души дочка одного из сотрудников Службы безопасности Президента, - ввела экскурсантов в курс дела пресс-секретарь Президента Наталья Эйсмонт, добавив, что над картиной девушка работала примерно полгода.
Еще один любопытный момент. Во Дворце Независимости нынче сезон... апельсинов. Не каждый раз такое увидишь.
Впрочем, традиционный маршрут впечатлил жителей агрогородка Тихиничи не меньше. Семью Сергея Мардиросяна особые эмоции захлестнули в Зеленом зале. Том самом, где в феврале 2015-года, пытаясь урегулировать конфликт на Донбассе, более 15 часов заседали лидеры "нормандской четверки". Все дело в том, что семейство в Рогачевский район переехало... с востока Украины.
- Причем как раз в тот момент, когда в нашей стране начался военный конфликт, - рассказывают его жена Елена. - Поэтому, как только попали в Зеленый зал, испытали сильное волнение. По сути окунулись во время, когда мы только-только сюда переселились.
- Благодаря Минским соглашениям на нашей Родине хотя бы перестали стрелять, - вторит Сергей. - Перестали гибнуть дети, танки перестали бомбить просто напрополую, пушки - греметь. Именно из-за этого эмоции и переполняли. В день, когда мы уезжали с Донбасса, обстреливали нас страшно. Мы бежали. А сюда приехали по сути с одним пакетом. Наобум. У нас не было ничего. Хотели от силы пересидеть месяц-полтора, но вышло по-другому. Живем, учимся, работаем мы теперь здесь.
Экскурсия во Дворце Независимости, к слову, это не единственный подарок Президента для жителей Тихиничей. В агрогородке недавно прошел концерт звезд белорусской эстрады "Земля счастья". Шутка ли, на нем собралось около пяти тысяч человек. "Были?" - интересуюсь у собеседников.
- Да, конечно, - удивлены вопросу они.
- А что для вас интереснее? - спрашиваю.
Их ответ - экскурсия.
- Во Дворце Независимости мы не были никогда и ничего подобного вообще не видели. Да и Президента, когда он приезжал в Тихиничи, настолько близко мы видели впервые. Кстати, благодаря ему, через месяц-два мы будем уже белорусами. Документы на получение гражданства уже подали. У вас в стране мир, а у нас на душе от этого спокойно. Мы видим перспективы на будущее. Мы хотели бы Главе государства сказать за это спасибо, - говорит Сергей.
- А у меня есть мечта пожать ему руку, - вступает в разговор его сын Тимур.
Сергей Мардиросян - блогер с 35 тысячами подписчиков. Всю экскурсию снимает на видеокамеру. Впрочем, и другие экскурсанты не выпускают фотоаппараты и телефоны из рук. Задаю вопрос Алене Васильцовой, инспектору по кадрам местного хозяйства: где во Дворце, по ее мнению, получаются самые красивые фотографии? Ответ не оригинальный, но очень искренний: везде.
- Мы ведь не так часто где-то бываем. У нас дом-работа-дети. Мы выбрались в Минск - и нам, считаю, уже повезло.
А вот семья Выдронок - супруги Анатолий и Наталья, а также их дочка Софья. Те самые жители агрогородка, которые подарили Президенту кролика.
- Эмоции переполняют, - не скрывает Наталья. - Про Дворец Независимости естественно слышали многое. Но такого масштаба не ожидали. Впечатлило, что здесь все сделано руками наших мастеров. Скажу больше: это хватает за душу, и у меня прямо мурашки по коже. Спрашиваете, интереснее ли смотреть или слушать. Смотреть - одно, но когда вдобавок тебе еще и рассказывают, когда ты слышишь предысторию, нюансы, свидетельства очевидцев - это совсем другая энергетика.
Семья Выдронок на прошлой неделе, рассказывают, ездила в Несвижский замок. Прошу провести параллели.
- Хочется в первую очередь что-то показать детям. Поэтому и стараемся выбираться на семейные прогулки. Несвижский замок понравился. А вот во Дворец Независимости взяли только Софью, она в седьмом классе. Мальчишкам - четыре года и полтора, они больше любят развлекательные парки, а всего величия Дворца еще не прочувствуют. Но это дело времени.
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