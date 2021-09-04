Жители агрогородка Тихиничи посетили Дворец Независимости

Здесь и директор хозяйства, и агрономы, и трактористы. Нарядные.Мужчины - в костюмах. Женщины - в красивых платьях. Дети - в белых рубашках и бабочках. Внимательно слушают, фотографируют, переходят из одного зала в другой, задают вопросы... Из колоритного. Именно жители агрогородка Тихиничи впервые смогли увидеть тот самый подарок на День рождения Главы государства, о котором в среду в Бобруйске журналистам рассказывал сам Александр Лукашенко. Речь о картине. Сам Президент, напомним, ее презентовал так:Разместили ее в Красном зале. Там, где Глава государства в прошлом августе - в острый для страны период - провел не одно совещание с Советом Безопасности. Весьма символично!ввела экскурсантов в курс дела пресс-секретарь Президента Наталья Эйсмонт, добавив, что над картиной девушка работала примерно полгода.Еще один любопытный момент. Во Дворце Независимости нынче сезон... апельсинов. Не каждый раз такое увидишь.Впрочем, традиционный маршрут впечатлил жителей агрогородка Тихиничи не меньше. Семью Сергея Мардиросяна особые эмоции захлестнули в Зеленом зале. Том самом, где в феврале 2015-года, пытаясь урегулировать конфликт на Донбассе, более 15 часов заседали лидеры "нормандской четверки". Все дело в том, что семейство в Рогачевский район переехало... с востока Украины.- рассказывают его жена Елена. -- вторит Сергей. -Экскурсия во Дворце Независимости, к слову, это не единственный подарок Президента для жителей Тихиничей. В агрогородке недавно прошел концерт звезд белорусской эстрады "Земля счастья". Шутка ли, на нем собралось около пяти тысяч человек. "Были?" - интересуюсь у собеседников.- удивлены вопросу они.- спрашиваю.Их ответ - экскурсия.говорит Сергей.- вступает в разговор его сын Тимур.Сергей Мардиросян - блогер с 35 тысячами подписчиков. Всю экскурсию снимает на видеокамеру. Впрочем, и другие экскурсанты не выпускают фотоаппараты и телефоны из рук. Задаю вопрос Алене Васильцовой, инспектору по кадрам местного хозяйства: где во Дворце, по ее мнению, получаются самые красивые фотографии? Ответ не оригинальный, но очень искренний: везде.А вот семья Выдронок - супруги Анатолий и Наталья, а также их дочка Софья. Те самые жители агрогородка, которые подарили Президенту кролика.- не скрывает Наталья. -Семья Выдронок на прошлой неделе, рассказывают, ездила в Несвижский замок. Прошу провести параллели.