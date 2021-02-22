В Столинском районе плотный снежный покров может стать причиной весенних паводков. Об этом говорится на сайте райисполкома.
– В связи с большим уровнем снежного покрова в настоящее время имеются предпосылки для развития весной паводковой ситуации на территории района, – сообщается на сайте райисполкома.
Специалисты предупреждают, что из-за таяния обильного снега может произойти загрязнение воды в колодцах и скважинах. Местным жителям рекомендуют убрать мусор со дворов, оборудовать крышками колодцы, заделать щели в домах и хозяйственных постройках, очистить и обеззаразить выгребные ямы, провести дератизацию.
Кроме того, райисполком разместил на сайте советы на время паводка. Так, например, сообщается о необходимости пить во время поднятия уровня воды только кипяченую и бутилированную воду, тщательно промывать овощи и фрукты, обдав их кипятком.
Фото: БЕЛТА
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Жителей Столинского района предупреждают о весеннем паводке
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