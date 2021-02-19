Министерство здравоохранения Чехии ввело в стране обязанность с 22 февраля носить в общественных местах респираторы с повышенной степенью защиты от коронавируса, передает ТАСС.
Причиной такой меры стало ускоряющееся распространение в Чехии британского штамма коронавируса. Местный минздрав считает, что обычных масок в таких условиях недостаточно. Вместо них нужно будет носить респираторы. В магазинах и общественном транспорте – обязательно. Сообщается, что к нарушителям могут применяться меры административного воздействия.
В Чехии с 5 октября восстановлен режим чрезвычайной ситуации, который действовал с 12 марта по 17 мая 2020 года. На этот раз он введен до 28 февраля. В стране открыты только аптеки и магазины, обеспечивающие первоочередные потребности населения.
Фото: pixabay.com
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Жителей Чехии обязали носить респираторы в общественных местах
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