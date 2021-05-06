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Жителей Беларуси пригласили создать интерактивную карту мест соловьиных концертов

К созданию интерактивной карты мест обитания соловьев в Беларуси пригласило любителей птиц общественное объединение «Ахова птушак Бацькаўшчыны» (АПБ).  


– Первый соловей в году был зарегистрирован в Гродно 30 апреля, – сообщили в АПБ. – С каждым днем в соцсетях все больше сообщений о том, что люди слышали пение этих птиц. Предлагаем собрать «соловьиные» места Беларуси и разместить их на онлайн-карте.

Любителям природы, услышавшим где-то соловья, предлагается отметить это место на интерактивной карте на сайте общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны».

В прошлом году белорусы также принимали участие в акции «Соловьиная карта». Они так активно отмечали «соловьиные» места на карте, что побили предыдущий рекорд наблюдений: в 2020 году на карте было зафиксировано 638 мест пения крылатого солиста номер один. Больше всего – в Минске, Минской и Брестской областях.

– К примеру, в Минске соловьев можно услышать на Острове птиц рядом с парком Победы, на Цнянском водохранилище, в Севастопольском и Лошицком парках, лесопарке Дрозды, парке Челюскинцев и в других местах, – приводят пример в АПБ. – В Бресте крылатого певца надо искать в зеленых зонах возле Брестской крепости, между улицами Винницкой и Гвардейской.

По итогам ежегодной акции «Соловьиная карта» АПБ традиционно обращается в районные администрации к городским службам с рекомендациями по сохранению мест гнездования соловьев: такие уголки природы нужно беречь.

Соловьи поют весь май и половину июня, пока не появятся первые птенцы. В мае они могут петь даже днем, но охотнее делают это вечером и ночью, а также утром, пока еще не жарко.

Соловей – птица чуть крупнее воробья, взрослые экземпляры имеют тускло-бурую окраску, спина рыжевато-оливково-бурая. Брюшко, бока тела и зоб более светлые, светло-серовато-бурые. Хвост явственно рыжеватый. Ноги и клюв светло-бурые. Соловей очень осторожен, держится среди густых кустарников, на глаза попадается редко. Селится по опушкам лиственных увлажненных лесов, в зарослях кустарников по сырым лесным распадкам и оврагам, в речных уремах, светлых небольших рощах, заброшенных садах, парках с густым тенистым подростом и подлеском, среди кустарниковой поросли на вырубках, гарях, кладбищах, в густых лиственных молодняках, в лесопитомниках, загущенных лесополосах вдоль дорог.

Весной соловей прилетает в последней декаде апреля или в первой декаде мая. В местах пребывания и гнездования легко обнаруживается по известной всем песне. Если природная обстановка коренным образом не меняется, песню можно слышать несколько лет подряд (до четырех и, возможно, больше) в одних и тех же местах. Гнездятся соловьи отдельными парами, которые в благоприятных условиях могут располагаться на расстоянии 50–100 метров одна от другой. Гнездо строят обычно на земле у корней кустарников, деревьев, иногда под кучами хвороста либо в ворохах сухих прошлогодних листьев, изредка невысоко над землей на кустах смородины, бузины в месте расхождения основных ветвей. Соловей – насекомоядная птица, основу его питания составляют насекомые и их личинки, пауки, мелкие моллюски и дождевые черви, редко ягоды и семена. Пищу собирает исключительно на земле.

Фото: pixabay.com
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